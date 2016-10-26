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كأس الرابطة: يونايتد يحسم «ديربي» مانشستر ويجرد السيتي من اللقب

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كأس الرابطة: يونايتد يحسم «ديربي» مانشستر ويجرد السيتي من اللقب كأس الرابطة: يونايتد يحسم «ديربي» مانشستر ويجرد السيتي من اللقب

ماتا لحظة أحرازه الهدف

استعاد مانشستر يونايتد توازنه وجرد جاره مانشستر سيتي من اللقب بفوزه عليه 1-0 في “دربي” مانشستر، اليوم الأربعاء، على ملعب أولد ترافورد، في طريقه إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم.

وحمل هدف المباراة الوحيد توقيع الإسباني خوان ماتا في الدقيقة 54.

وكان الفريقان تواجها في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز وتفوق سيتي حينها 2-1.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية فقد أوقف يونايتد بالتالي سلسلة من النتائج المتواضعة بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي تولى الإشراف على الفريق هذا الموسم خلفاً للهولندي لويس فان غال.

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