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تأجيل محاكمة 36 من جماعة الإخوان إلى ديسمبر لاستكمال سماع المرافعات

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تأجيل محاكمة 36 من جماعة الإخوان إلى ديسمبر لاستكمال سماع المرافعات تأجيل محاكمة 36 من جماعة الإخوان إلى ديسمبر لاستكمال سماع المرافعات

>قنا - هند المغربى

قررت محكمة جنايات قنا اليوم برئاسة المستشار مصطفى لطفى وعضوية المستشارين عصام محمد عيسى وشريف مجدى وأمانة سر عبد السلام جاد الكريم ومحمد عبد الوهاب الكريم، تأجيل نظر القضية المتهم فيها 36 من أعضاء جماعة الإخوان بمحاولة اقتحام ديوان عام المحافظة وإشعال النيران فى جراج استراحة المحافظ ومحكمتى قنا إلى اليوم الثانى من انعقاد هيئة المحكمة فى شهر ديسمبر المقبل، لسماع باقى المرافعات مع استمرار حبس المتهمين.

كانت المحكمة قد استمعت اليوم إلى جزء من المرافعات وطالب محامو المتهمين بإخلاء سبيلهم على خلفية استكمالهم 3 سنوات من مدة الحبس.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة محاولة اقتحام مبنى ديوان عام المحافظة وإحراق جراج السيارات باستراحة المحافظ ومبانى محكمتى قنا الابتدائية والاستئناف خلال أحداث الشغب التى وقعت بالمحافظة عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة 2013.


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