أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

شهر الجمال في محلاّت وجوه 30 يوماً من عروض الجمال!

Google+ Print

الأربعاء 26-10-2016 13:21

هاهو شهر الجمال يطلّ من جديد في محلاّت وجوه – كما جرت العادة في كلّ عام! وفي شهر نوفمبر هذا، نحن نحتفل به مع باقة من العروض المبهرة في محلاّتنا بالمملكة العربية . ففي كلّ يوم من أيّام الشهر الثلاثين، سيكون هنالك عرض رائع. بدءاً بالهدايا المميّزة وحتّى الخدمات الحصرية، والعروض المذهلة والكثير من المرح طبعاً، لا شكّ أنّ محلات وجوه ستكون وجهتك المثالية للعناية بجمالك هذا الموسم.

يوم جديد – عرض جديد!
اطلعي على عروضنا الحصرية، فقط خلال شهر الجمال.

إحصلي على خصم بنسبة 25% على كريم الأساس السائل Picture Perfect الشهير من Wow by Wojooh في 19 نوفمبر، أو أحمر الشفاه الطويل الأمد Lip Master يومي 15 و28 نوفمبر. هل أنت مهتمّة أكثر بمستحضرات العناية بالبشرة؟ استفيدي من خصم بنسبة 25% أيضاً على الجل الكريمي Hydra Quench من Clarins في 10 نوفمبر. هل تحبّين العطور؟ اشتري عطر Black Opium من YSL في 7 نوفمبر واحصلي على زجاجة عطر سعة 30 مل مجّاناً. من منّا بإمكانها مقاومة عروض مماثلة!

توجّهي إلى محلاّت وجوه خلال شهر نوفمبر واستفيدي من عروضنا الحصرية طيلة أيّام شهر الجمال!

تابعينا على @Wojoohbeauty لمعرفة آخر الأخبار المتعلّقة بعالم الجمال!

ليس لديك الوقت لزيارتنا؟ لا داعي للقلق – يمكنك الآن التسوق على مدار الساعة و شراء كل منتجات الجمال التي تحتاجينها من خلال موقعنا الالكتروني www.wojooh.com .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية