شهر الجمال في محلاّت وجوه 30 يوماً من عروض الجمال!

هاهو شهر الجمال يطلّ من جديد في محلاّت وجوه – كما جرت العادة في كلّ عام! وفي شهر نوفمبر هذا، نحن نحتفل به مع باقة من العروض المبهرة في محلاّتنا بالمملكة العربية السعودية. ففي كلّ يوم من أيّام الشهر الثلاثين، سيكون هنالك عرض رائع. بدءاً بالهدايا المميّزة وحتّى الخدمات الحصرية، والعروض المذهلة والكثير من المرح طبعاً، لا شكّ أنّ محلات وجوه ستكون وجهتك المثالية للعناية بجمالك هذا الموسم.

يوم جديد – عرض جديد!

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إحصلي على خصم بنسبة 25% على كريم الأساس السائل Picture Perfect الشهير من Wow by Wojooh في 19 نوفمبر، أو أحمر الشفاه الطويل الأمد Lip Master يومي 15 و28 نوفمبر. هل أنت مهتمّة أكثر بمستحضرات العناية بالبشرة؟ استفيدي من خصم بنسبة 25% أيضاً على الجل الكريمي Hydra Quench من Clarins في 10 نوفمبر. هل تحبّين العطور؟ اشتري عطر Black Opium من YSL في 7 نوفمبر واحصلي على زجاجة عطر سعة 30 مل مجّاناً. من منّا بإمكانها مقاومة عروض مماثلة!

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