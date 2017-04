أفضل هدايا العطور المناسبة لكل سيدة

هل تفكرين في إهداء أحد أصدقائك عطراً مميزاً؟ ...إن كنت في هذا الصدد، فنحن ننصحك باختيار روائح الورود التي تناسب كلّ امرأة وتمنحها إطلالة منعشة.

"سيِّدتي نت" سيقدّم لك في ما يلي باقة من أجمل روائح الورود:

1.Chloé Roses de Chloé: هي رائحة الموسم المميزة برائحة البرغموت والمسك الأبيض والورود الطازجة التي تشعرك بالانتعاش والراحة، بالإضافة إلى شكل الزجاجة المميّز الذي سيبهرك ويجعلك تقتنين هذا العطر فور رؤيته.

2.DKNY Be Delicious Fresh Blossom: هي رائحة مميزة ومفضّلة لدى الكثيرات منذ سنوات. ويتميّز عطر DKNY بأنه مجموعة من روائح الجريب فروت والمشمش، بالإضافة إلى رائحة الورد والياسمين، ممّا يجعله مميزاً ومناسباً لأيّ وقت من السنة.

3.Dolce & Gabbana Rose The One: هي رائحة جديدة ومميّزة من D & G. تتميّز رائحة هذا العطر بمزيج من الفانيليا والعنبر والمسك مع رائحة خفيفة من الجريب فروت والخوخ، مما يزيد من جمال ورقّة العطر وملاءمته لهذا الوقت من العام.

4.The Body Shop White Musk Smoky Rose: هي مزيج من رائحة المسك مع القليل من رائحة الدخان الأسود وزهرة التبغ، لأنه من الروائح النادرة التي قد تستمرّ لعدة ساعات متواصلة.

5.Strange Invisible Aquarian Rose: هو عطر مأخوذ من الورود الطازجة، بالإضافة إلى رائحة البردقوش وخشب الصندل، مما يجعله عطراً رائعاً ورقيقاً لنزهات الصباح. إنه غاية في الانتعاش.

6.Yves Saint Laurent Paris Premieres Roses: هو عطر رومانسي مفعم بالهدوء والرومانسية. إنه مزيج من رائحة الفانيليا وزنبق الوادي والمسك الأبيض، مما يجعله رائعاً في السهرات المسائية الرومانسية.