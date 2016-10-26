تونس تحصل على طائرات استطلاع عسكرية وطائرات دون طيار من الولايات المتحدة

كشف وزير الدفاع الوطنى التونسى فرحات الحرشانى عن أن بلاده حصلت على طائرات استطلاع واستعلام وعلى منظومة طائرات دون طيار تم وضعها على ذمة جيش الطيران التونسى من الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تدريب أفراد الجيش التونسى على إستعمال هذه التجهيزات فى مراقبة الحدود الجنوبية وكشف أية تحركات مشبوهة.

وقال الحرشانى، فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية "وات"، أن هذا التعاون العسكرى مع الولايات المتحدة الأمريكية يأتى فى إطار نقل المعرفة والتكنولوجيا وعزم تونس على إقتناء معدات مماثلة (منظومة طائرات دون طيار) لدعم عمل الوحدات البرية والبحرية فى مجال مراقبة الحدود ومقاومة الإرهاب.

وأضاف أن الوحدات العسكرية والأمنية بصدد تحقيق نجاحات على الميدان فى مجال مقاومة الإرهاب وهو عمل يومى دؤوب يتطلب توفير إمكانيات بشرية ولوجستية هامة وإقتناء معدات من شأنها أن توفر أكثر حماية ونجاعة للعسكريين أثناء تنفيذ مهامهم.

> وأشار إلى أن تم بالتوازى مع توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية وضع برامج تدريب تتماشى مع طبيعة العمليات الحالية والتهديدات التى تجابهها البلاد وذلك بالإعتماد على الخبرة التى إكتسبها الجيش من الحرب التى تخوضها تونس على الإرهاب ومن الإستفادة من تجارب الجيوش الأخرى.

أما فيما يتعلق بوجود عسكريين أجانب فى تونس، أوضح الحرشانى أن ذلك يدخل فى مجال التعاون الدولى العسكرى على غرار جميع الجيوش، وذلك ضمن برامج تقوم بضبطها لجان عسكرية مشتركة، فى إطار المصالح المشتركة وإحترام السيادة الوطنية لكل جانب".