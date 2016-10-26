ما هي علاقة فصول السنة بعمر مولودك؟

قديماً اعتقدت الجدات أن الطفل المولود في الشتاء هو الأقصر عمراً، وكن يتضايقن من الطفل الذي يولد في أيام المطر والبرد، خاصة أن نهار الشتاء الأقصر في عدد ساعاته أيضاً، واعتبرن أن مولود فصل الصيف هو الأكثر حظاً من ناحية العمر الطويل.

ولكن ما هي كلمة العلم بهذا الخصوص؟



الدكتور أحمد عبد ربه، استشاري طب الأطفال، جمع لنا الدراسات التالية بخصوص ارتباط عمر الطفل بفصول السنة، حيث أشار إلى:

• السؤال المقلق الذي يتوجه به الأبوان لأطباء الأطفال حول العالم هو: هل مولود فصل الشتاء يكون أوفر حظاً من ناحية الذكاء والصحة لأن عمره يكون قصيراً؟

• تبين من الدراسات أن فصل الشتاء يشهد زيادة في ولادة الإناث عن الذكور.

• أشهر الصيف تزداد فيها ولادة الذكور.

• ترتفع نسبة الوفيات بين المواليد في فصلي الشتاء والصيف عنها في فصلي الربيع والخريف، وحيث أكدت منظمة الصحة العالمية في إحصائياتها أن السبب هو انتشار الأمراض الموسمية.

• تكثر الوفيات في فصل الصيف الحار بالنسبة للمواليد؛ لأن الجو الحار يرتبط بالأمراض المعوية التي تنتشر مع انتشار الحشرات.

• فصل الشتاء تكثر فيه الوفيات أيضاً؛ بسبب البرودة والتي تؤدي لإصابة نسبة كبيرة من المواليد بالنزلات الشعبية.

• ليست هناك علاقة بين نسبة الذكاء وفصول السنة.

• ليس صحيحاً أن مواليد فصل الربيع هم الأكثر ذكاء.

• يرتبط الذكاء بالوراثة والتربية داخل الأسرة.

• يمكن القول، حسب دراسات منظمة الصحة العالمية، أن الأطفال الذين يولدون في فصل الربيع والصيف تكون صحتهم أفضل؛ لأن الفواكه تكون متوافرة، واللحوم تكون طازجة بعد موسم تزاوج الطيور والحيوانات، فتتوافر وجبات أفضل للطفل تقدمها الأم بصور متنوعة.

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