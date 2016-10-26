سقوط سيول بمرسى علم.. ومجلس المدينة يعلن غلق الطرق المؤدية للقصير وأدفو

أكدت الوحدة المحلية بمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، سقوط سيول بالكليو 67 شمال المدينة" طريق مرسى علم- القصير"، وكذلك بطريق "مرسى علم - أدفو" بالكيلو 20 ، مما أدى إلى وقف حركة سير المركبات، حفاظا على أرواح المواطنين.

وأعلن مجلس مدينة مرسى علم، توقف حركة سير السيارات بطريق "مرسى علم أدفو" بالكيلو 45 منطقة الشيخ سالم، نتيجه سقوط أمطار غزيرة، بمناطق مختلفة بالقرى التابع لمدينة مرسى علم والأودية الجبلية، وقرر فصل إنارة بعض الشوارع بالمدينة.

كانت قد شهدت مناطق مختلفة بمدينة مرسى علم وجنوب محافظة البحر الأحمر، منذ الساعات الأولى من مساء اليوم، أمطارا غزيرة وكرات ثلجية تبعتها سيول بمناطق مختلفة خارج المدينة.