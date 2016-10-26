بالصور.. محافظ بني سويف يفتتح إعمار 4 قرى ويسلم مساعدات للزواج‎

افتتح المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، إعمار 4 قرى بتكلفة اجمالية 4 ملايين جنيه، وهي قرى علي حمودة بناصر، وسدمنت الجبل بأهناسيا، و الشافعي، والكوم الأحمر بسمسطا، والتي أقيم بها مراسم الافتتاح، حيث تقوم بتنفيذ المشروع جمعية الأورمان، بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر”، ضمن مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجًا في إطار تنفيذ مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية و تطوير القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

حيث سادت قرية الكوم الأحمر حالة من الفرحة والبهجة والزغاريد، وهتافات “تحيا مصر” في أنحاء القرية، واستمع المحافظ لمطالب المواطنين، والتي تركزت حول بعض الخدمات والمرافق، و أكد لهم المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدًا لتحسين أوضاعهم الحياتية، وأن قيادتهم السياسية تضع في مقدمة أولوياتها توفير حياة كريمة للمواطن البسيط والقرى الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ للأهالي، على أن استقرار وأمن وطننا الغالي، هي مسؤوليتنا جميعًا وعلينا أن نستلهم من تاريخنا الحافل بالصمود والانتصارات والتغلب على الصعاب والتحدًيات بالصبر والعمل والمثابرة، في سبيل رفعة وطننا مصر، مطمئنًا إياهم بأن القادم أفضل، خاصة الشباب الذين يمثلون أملنا وحاضرنا ومستقبلنا.

كما تفقد حبيب، عددًا من منازل القرية التي تم تطويرها ضمن المرحلة الرابعة لإعمار 160 منزلًا، بواقع 80 منزلَا بقريتي الكوم الأحمر، والشافعي بمركز سمسطا، و40 منزلًا بقرية على حمودة بناصر، بالإضافة إلى 40 منزلًا بقرية سدمنت الجبل بأهناسيا، ليصبح إجمالي القرى التي شهدت أعمال تطوير 16 قرية في المراحل الأربع، التي تم تنفيذها بمحافظة بني سويف، حيث تضمنت أعمال التطوير إعادة تأهيل المنازل من حيث تعريش الأسقف، وتركيب الأبواب والشبابيك، ووصلات داخلية لمرافق المياه والكهرباء ومحارة المنزل من الداخل والخارج، ودهانات وتراكيب سيراميك.

وقام المحافظ، بتسليم الأهالي مفاتيح المنازل المطورة، باللإضافة إلى تسليم عدد 10 قروض حسنة لأصحاب المشروعات الصغيرة، بواقع 4 آلاف جنيه لكل مستفيد، و10 مساعدات زواج للفتيات اليتيمات بواقع خمسة آلاف، لكل فتاة لمساعدتهن في تجهيزات ومستلزمات الزفاف، متمنيًاً لهم الأفضل.

وعلى هامش الزيارة اجتمع المحافظ برئيس الوحدة لمركز ومدينة سمسطا ورؤساء مجالس القرى لمناقشة الحلول العاجلة لمشكلات القرى وتحسين مستوى الخدمات، وتنمية إمكانيات القرى والحرف والزراعة، وتوفير فرص عمل للشباب، حيث طالب المحافظ بتنفيذ برامج محددة لتوعية المواطن باستغلال إمكاناتهم بشكل أفضل، وكيفية إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة، وأهمية تطبيق القانون للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتي تمثل ثروتنا القومية وحق الأجيال القادمة في الحياة.

ورافق المحافظ، خلال الزيارة اللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام، وأكرم عباس وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة سمسطا، و ممدوح حلمي، وضياء أنور مديري مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف.