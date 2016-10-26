خبير طاقة: تعاقد مصر مع «أرامكو» حول استيراد البترول لم يكن مجانًا

قال الخبير في شئون الطاقة الدكتور، إبراهيم زهران، إن تعاقد مصر مع شركة أرامكو السعودية بشأن استيراد المواد البترولية، لم يَكن مجانًا، إلا أنه كان به بعض التسهيلات من ناحية المدة، وفترة السماح.

وأضاف زهران، خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن الشحنات التي تم التعاقد معها مع شركة أرامكو السعودية من ثمانية أشهر، وصل منها 6 شحنات، موضحًا أن مصر كانت تستورد المواد البترولية قبل تعاقدها مع أرامكو من خلال المناقصات، والاستيراد من السوق العالمي.

وأوضح زهران، أن الاكتشافات الجديدة التي تم الإعلان عنها بشأن وجود حقول بترول جديدة في مصر، سيتم الإنتاج منها في عام 2020.