الأمم المتحدة: عدد العراقيين النازحين من الموصل يصل إلى 10 الآف

قالت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، إن أكثر من 10 الآف عراقي فروا من منازلهم منذ بدء عملية استعادة الموصل فى 17 أكتوبر من أيدي تنظيم داعش.

ويمثل هذا الرقم جزءًا يسيرا من أعداد النازحين الذين توقعت منظمات أغاثة أن يفروا من المدينة عندما وصلت القوات العراقية حدود المدينة التي يعيش فيها قرابة مليون ونصف مليون شخص توقعت الأمم المتحدة أن يحاول مليون منهم الفرار.

ونقلت «فرانس برس» عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن “أكثر من 10500 شخص أصبحوا الآن نازحين ويحتاجون إلى المساعدات الإنسانية”.

ورغم أن الأعداد تزايدت بسرعة خلال اليومين الماضيين، إلا أنه لا يوجد مؤشر على حركة نزوح كبيرة.

وقال المكتب إن “حركة السكان تتقلب مع تحرك خطوط الجبهة بما في ذلك الاشخاص العائدين إلى منازلهم بعد تحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة القريبة”.

وأضطر أكثر من 3.3 ملايين عراقي إلى الفرار من منازلهم بسبب النزاع منذ بداية 2014.