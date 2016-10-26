أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تعلمت من د/ مجدي يعقوب الدقة والإلتزام " المواعيد مقدسة " -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... تجربتي مع د/ مجدي يعقوب كانت تجربة ثرية جداً -
قبل موقعة "الأبطال".. أجمل صور مشجعات يوفنتوس وبرشلونة -
إصابة مجند برصاص تكفيريين جنوب العريش -
الجيش العراقي: تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من سبعة في المئة من العراق -
مجموعة السبع ترفض فرض عقوبات على روسيا بعد "الهجوم الكيمياوي" في سوريا -
السيسى يبحث التعاون بمجالات الغذاء والثروة الحيوانية مع وزير الزراعة الألماني -
تعرف على أهم اختصاصات المجلس الأعلى وهيئتي الصحافة والإعلام" (فيديوجراف) -
السفيرة عزيزة - أنيسة حسونة :الإعلام وظيفته أن يشجع مفاهيم الإستنارة "دعونا نحترم المساحات" -
السفيرة عزيزة - النائبة / أنيسة حسونة ... ماذا قالت لأحفادها عندما سألوها عن التفجير الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أحمد بان: تنظيم الإخوان لم يعد كتلة واحدة.. وفكرة المصالحة أصبحت غير مطروحة

Google+ Print
أحمد بان: تنظيم الإخوان لم يعد كتلة واحدة.. وفكرة المصالحة أصبحت غير مطروحة أحمد بان: تنظيم الإخوان لم يعد كتلة واحدة.. وفكرة المصالحة أصبحت غير مطروحة

الباحث المتخصص فى شؤون الجماعات الإسلامية، أحمد بان

قال الباحث المتخصص فى شؤون الجماعات الإسلامية، أحمد بان، ، إن الحكم بالمؤبد علي مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، و36 من قيادات الإخوان فى “أحداث قليوب” لا يمكن الجزم فى أنها يمكن أن تردع أفعالها، لاسيما وأن التنظيم لم يعد كتلة واحدة بعد فبراير 2014، لأن البعض منهم اتخذ مسلك خلق الفوضي، وعمليات العنف.

وأضاف بان خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن الحديث عن مصالحة مع الإخوان غير وارد، موضحًا أن الجماعة تراهن علي تسوية ما فى مرحلة لاحقة، حتي وأن كثرت الأحكام القضائية، لأن رئيس الجمهورية يملك سلطة العفو الرئاسي النهائي.
> وأشار بان إلى أن تنظيم الإخوان وغيرهم يحاكمون أمام قضاء طبيعي وفقًا للقانون والدستور، وليس أمام محاكم استئنائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب

إسماعيل لـ«النواب»: هناك من يضخ مليارات الدولارات لضرب مصر بالإرهاب

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية

السفيرة عزيزة - الكاتبة/عزة هيكل : تلاميذ المدارس الحكومية في قرى مصر الكثير منهم لديهم أمية حقيقية