أحمد بان: تنظيم الإخوان لم يعد كتلة واحدة.. وفكرة المصالحة أصبحت غير مطروحة

قال الباحث المتخصص فى شؤون الجماعات الإسلامية، أحمد بان، ، إن الحكم بالمؤبد علي مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، و36 من قيادات الإخوان فى “أحداث قليوب” لا يمكن الجزم فى أنها يمكن أن تردع أفعالها، لاسيما وأن التنظيم لم يعد كتلة واحدة بعد فبراير 2014، لأن البعض منهم اتخذ مسلك خلق الفوضي، وعمليات العنف.

وأضاف بان خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن الحديث عن مصالحة مع الإخوان غير وارد، موضحًا أن الجماعة تراهن علي تسوية ما فى مرحلة لاحقة، حتي وأن كثرت الأحكام القضائية، لأن رئيس الجمهورية يملك سلطة العفو الرئاسي النهائي.

> وأشار بان إلى أن تنظيم الإخوان وغيرهم يحاكمون أمام قضاء طبيعي وفقًا للقانون والدستور، وليس أمام محاكم استئنائية.