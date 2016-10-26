استطلاع جديد للرأي: «ترامب» يتفوق على «كلينتون» في ولاية فلوريدا

أظهر استطلاع جديد للرأي أن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب يتقدم على منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون بنقطتين في ولاية فلوريدا.

وحسب نتائج استطلاع «بلومبيرج» – وفقًا لراديو «سوا» الأمريكي – والتي نُشرت مساء اليوم الأربعاء، فقد حظي ترامب بتأييد 45 في المائة، مقابل 43 في المائة لمنافسته كلينتون.

وتعتبر فلوريدا ولاية حاسمة لأي استحقاق رئاسي، إذ تملك 29 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي.

وقد فاز المرشح الديموقراطي باراك أوباما بتلك الأصوات بفارق أقل من نقطة مئوية في الانتخابات التي أجريت عام 2012.

> ويأتي تفوق ترامب على كلينتون وفق هذا الاستطلاع بسبب تعزيز مكاسبه في أوساط المستقلين وكبار السن والشباب الذين لا يحملون درجات جامعية.

وتأتي النتائج مخالفة لغالبية الاستطلاعات السابقة التي تشير إلى تقدم كلينتون في فلوريدا وعلى المستوى الوطني.

أ ش أ