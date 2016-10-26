تركيا: التقارب مع موسكو لا يغير تحالفاتنا مع واشنطن والناتو

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن تحسين العلاقات مع موسكو لا يعني تغيرا في سياسة تركيا الخارجية وعلاقاتها مع واشنطن وحلف الناتو.

وشدد جاويش أوغلو، في حديث لتلفزيون إستونيا ، وفقا لقناة “روسيا اليوم” الفضائية على أن “التحالفات مع الولايات المتحدة والناتو.. لا تزال قوية”.

وأضاف أن الغرب ينظر إلى العلاقات بين تركيا وروسيا على مستواها الحالي بشكل غير متناسب، حين بات ينتقد أنقرة على “الاقتراب المفرط من روسيا” بعد أن طالبها بتحسين تلك العلاقات قبل 6 أشهر.

وأوضح أن تركيا لا تغير أسس سياستها الخارجية وإنما تعود إلى الحالة التي كانت قبل 24 نوفمبر عام 2015 ، أي قبل تدهور العلاقات بين البلدين الذي سببه إسقاط الجيش التركي لمقاتلة روسية في أجواء سوريا.

أ ش أ