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وزير الأوقاف: مشاركة شباب «البرنامج الرئاسي» شديدة التميز

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وزير الأوقاف: مشاركة شباب «البرنامج الرئاسي» شديدة التميز وزير الأوقاف: مشاركة شباب «البرنامج الرئاسي» شديدة التميز

محمد مختار جمعة وزير الاوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مشاركة الشباب في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب شديدة التميز, وأن الوزارة ستسعى إلى تنفيذ برنامج مماثل لشباب الدعاة.

وأشاد وزير الأوقاف بالمستوى المتميز لشباب البرنامج الرئاسي في مختلف المجالات وبخاصة “ندوة تأهيل الدعاة” التي قدم فيها شباب البرنامج رؤية ناضجة وتصورا متميزا يستحق الإشادة, والتقدير, ضمن أعمال المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ.

وأضاف الوزير على هامش مشاركته في المؤتمر أن ورشتي عمل اليوم المتعلقتين بالخطاب الديني تم استنتاج توصيات منهم أهمها أن مواجهة الفكر المتطرف وتفكيكه قضية أمن قومي, وكذلك ضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات المعنية بالجوانب الدينية والثقافية والفكرية لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف, إضافة إلى تشكيل هيئة وطنية لمواجهة الإرهاب تضم مؤسسات الأزهر والأوقاف والتربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والداخلية والاتصالات, وتكون مهمتها التخطيط والتنسيق والتنفيذ لكل ما يتصل بمواجهة الإرهاب والفكر التكفيري.

أ ش أ

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