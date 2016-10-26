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الزمالك يواجه النصر السعودي وديًا الشهر القادم

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الزمالك يواجه النصر السعودي وديًا الشهر القادم الزمالك يواجه النصر السعودي وديًا الشهر القادم

فريق نادى الزمالك أرشيفية

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن الفريق الأبيض سيلعب مباراة ودية أمام فريق النصر السعودي في شهر نوفمبر المقبل، خلال فترة توقف الدوري الممتاز بسبب مواجهة منتخب أمام غانا, بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 .

وأضاف أن الزمالك يبحث المشاركة في دورة ودية في دولة المغرب شهر يناير المقبل، في فترة توقف الدوري بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ووجه مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر لجماهير القلعة البيضاء، خاصة ومصر عامة بعد الصورة المشرفة التي ظهر عليها الجمهور في النهائي الأفريقي.

وقرر المجلس إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية بالكامل داخل النادي وإصدار إعلانات في الصحف القومية لشغل كافة المناصب التنفيذية بداية من المدير التنفيذي وحتى مديري باقي الإدارات التنفيذية.

كما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك قبول استقالة مصطفى سيف العماري عضو مجلس الإدارة, الذي تقدم بها اليوم .

أ ش أ

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