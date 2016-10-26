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وزير الكهرباء: إعادة هيكلة الأسعار تحافظ على دعم محدودي الدخل

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وزير الكهرباء: إعادة هيكلة الأسعار تحافظ على دعم محدودي الدخل وزير الكهرباء: إعادة هيكلة الأسعار تحافظ على دعم محدودي الدخل

الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن إعادة هيكلة الأسعار وفق خطة للتخلص من دعم الطاقة الكهربية، وفي الوقت نفسه استمرار دعم الطبقات محدودة الدخل، والتي يتم تحديدها عبر قياس معدلات الاستهلاك.

وأضاف شاكر – في تصريح اليوم على هامش مشاركته في المؤتمر الوطني الأول للشباب المنعقد حاليا بشرم الشيخ – أن المرحلة القادمة للوزارة ستركز على عمليتي نقل وتوزيع الكهرباء، حيث تم وضع خطة تتكلف المرحلة الأولى منها 18 مليار جنيه لتقوية شبكات النقل، و15 مليارا للتوزيع.

وأشار إلى أن تمويل العمليتين يتم من خلال القروض الميسرة التي تحصل عليها .

وأوضح الوزير أنه ما تزال هناك أهمية لتحسين شبكات الكهرباء عبر تنظيم خطط مرحلية لتحسين النقل، حيث أسفر العمل الجيد خلال الفترة الماضية عن تشغيل محطة من ثلاث محطات تنشئها شركة (سيمنز)، وتبلغ قدرة الواحدة منها 4800 ميجا لتوليد 14 ألف و400 ميجا من الكهرباء، ومن المنتظر أن تدخل جميعها ضمن الشبكة الإجمالية خلال أقل من ثلاث سنوات, لتغطي نسبة 50 % من الحمل الأقصى للشبكة الحالية.

أ ش أ

 

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