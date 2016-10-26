بالصور.. «صحة بني سويف» تدرب 30 ممرضة على خدمات تنظيم الأسرة‎

عقدت إدارة تنظيم الاسرة برعاية الدكتور عبد الناصر حميدة السعيطي، وكيل وزارة الصحة وبإشراف الدكتورة مديحه سرى مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، الأربعاء، دورة تدريبية لـ 30 ممرضة لتدريبهم علي على أساسيات عمل تنظيم الأسرة والمشورة الخاصة بتنظيم متابعة المنقطعات.

وبدأت الدورة في الفترة من 24 من الشهر الجاري لتستمر حتي 27 من ذات الشهر، وحاضر فى الدورة الدكتور مديحة سرى مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وشادية حسين مدير إدارة التمريض، وإيمان توفيق مسئول الإحصاء بالمديرية ونارمين محمود مدير الإعلام.