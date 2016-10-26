تونس تحصل على طائرات استطلاع عسكرية وبدون طيار من واشنطن

كشف وزير الدفاع الوطني التونسي فرحات الحرشاني عن أن بلاده حصلت على طائرات استطلاع واستعلام وعلى منظومة طائرات دون طيار، تم وضعها على ذمة جيش الطيران التونسي من الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تدريب أفراد الجيش التونسي على استعمال هذه التجهيزات في مراقبة الحدود الجنوبية، وكشف أية تحركات مشبوهة.

وقال الحرشانى، فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية «وات» الأربعاء، أن هذا التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية يأتي في إطار نقل المعرفة والتكنولوجيا، وعزم تونس على إقتناء معدات مماثلة «منظومة طائرات دون طيار»، لدعم عمل الوحدات البرية والبحرية في مجال مراقبة الحدود ومقاومة الإرهاب.

وأضاف أن الوحدات العسكرية والأمنية بصدد تحقيق نجاحات على الميدان فى مجال مقاومة الإرهاب وهو عمل يومي دؤوب يتطلب توفير إمكانيات بشرية ولوجستية هامة وإقتناء معدات من شأنها أن توفر أكثر حماية ونجاعة للعسكريين أثناء تنفيذ مهامهم.

وأشار إلى أن تم بالتوازي مع توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية وضع برامج تدريب تتماشى مع طبيعة العمليات الحالية والتهديدات التي تجابهها البلاد، وذلك بالاعتماد على الخبرة التي اكتسبها الجيش من الحرب التي تخوضها تونس على الإرهاب ومن الاستفادة من تجارب الجيوش الأخرى.

أما فيما يتعلق بوجود عسكريين أجانب في تونس، أوضح الحرشاني أن ذلك يدخل في مجال التعاون الدولي العسكري على غرار جميع الجيوش، وذلك ضمن برامج تقوم بضبطها لجان عسكرية مشتركة، في إطار المصالح المشتركة واحترام السيادة الوطنية لكل جانب.

أ ش أ