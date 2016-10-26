جاستين تيمبرلايك إلى المحكمة..والسبب سيلفي!

التقط النجم العالمي جاستين تيمبرلايك Justin Timberlake صورة سيلفي له أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات الأمريكية بشكل عفوي في ممفيس.

ولم يكن النجم يتوقع أن صورة سيلفي بسيطة ستكون كفيلة بإدخاله في مشكلة كبيرة وباقتياده إلى التحقيق، إذ لم يعلم النجم أنه تورط من دون أن يكون على دراية بأن التقاط صورة أثناء التصويت يعدّ خرقاً لقانون ولاية تينيسي، قد تصل عقوبته إلى 30 يوماً في السجن.

وقد تمّ فعلاً استدعاء تيمبرلايك للتحقيق معه بعد أن نشر بنفسه الصورة على صفحته الخاصة في "انستقرام".

يُشار إلى أنّ جاستين تيمبرلايك البالغ من العمر 35 عاماً قد نشر الصورة الملتقطة لتشجيع الناس على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات.

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