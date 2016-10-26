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شيما هلالي تصدر كليب أغنية "عقلته"

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شيما هلالي تصدر كليب أغنية "عقلته" شيما هلالي تصدر كليب أغنية "عقلته"

الأربعاء 26-10-2016 16:49

من المتوقع أن تصدر النجمة التونسية شيما هلالي خلال الأسبوع المقبل كليب أغنية "عقلته" وهو من إنتاج شركة روتانا.
وصورت النجمة الأغنية، وهي من كلمات تركي الشريف وألحان أحمد حداد وتوزيع هشام السكران، في بيروت تحت إدارة المخرج العراقي علاء الأنصاري.
يشار إلى أن أغنية "عقلته" هي من ضمن ألبوم "شيما هلالي 2016"، وضم 6 أغنيات منوعة بين الخليجي واللبناني والمصري.
يذكر أن شيما هلالي ستتوجه في 28 تشرين أول/ اكتوبر الحالي إلى ، لتحيّ حفلاً فنياً ضخماً  القاهرة، في الوقت الذي تتابع فيه العمل على عدة جبهات، اذ تستكمل التحضيرات الخاصة بأغنياتها القادمة، على أن تتوجه في وقت لاحق إلى تونس حيث تقوم بجولة إعلامية وفنية يتخللها حفل فني سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقاً.

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سيدتي

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