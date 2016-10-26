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حساب شيريل على انستقرام رهينة بيد مجموعة مناهضة للأديان

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الأربعاء 26-10-2016 14:07

اخترقت مجموعة مناهضة للأديان، أو ما يعرف بعبدة الشيطان، حساب النجمة البريطانية الشهيرة شيريل Cheryl على موقع انستقرام.

وعلى الفور، بدأت المجموعة المسيطرة على الحساب نشر صور مسيئة للأديان بما يعكس ثقافتها.

كما نشر مقتحمو الحساب صوراً تسيء إلى نجم فريق ONE DIRECTION ليام بين Liam Payne، وهو حبيب شيريل البالغة من العمر 33 عاماً.

وما زالت محاولات استرجاع الحساب قائمة من قبل عدد كبير من المحترفين ضمن فريق شيريل المختصّ بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام ليام البالغ من العمر 23 عاماً بنشر صورة على صفحته الخاصة في انستقرام، تعبّر عن مدى حبه للنجمة شيريل، التي تنتظر طفلها الأول منه؛ وذلك دعماً لها في هذه الظروف.

 

انفصال النجم Liam Payne عن حبيبته Sophia Smith Break

 

 

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