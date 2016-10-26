بالفيديو.. كيف عبرت إحدى الأمهات عن مبادرة التربية الأخلاقية

عبرت إحدى الأمهات عن فخرها بهويتها وتراثها، خلال حوار قصير مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك أثناء الإعلان الرسمي عن إدراج مبادرة مادة التربية الأخلاقية ضمن المناهج والمقررات الدراسية في مدارس الدولة.

وطالبت الأم بتثقيف وتعليم الطلاب الدين والتراث والهوية الإماراتية وقوانين الحكومة قبل أي شيء.

وقالت "نريدهم أن يتعلمون الدين وقوانين الدولة أولاً، وطالما أنتم بخير نحن بخير".

وتم اليوم الإعلان الرسمي عن إدراج مبادرة مادة التربية الأخلاقية ضمن المناهج والمقررات الدراسية في مدارس الدولة استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وسيتم إطلاق البرنامج التجريبي "لمنهج التربية الأخلاقية" في يناير 2017 بهدف توظيف مخرجاته لإعادة صياغة وتحسين المنهج تمهيدا لإطلاقه رسميا في سبتمبر من عام 2017 .