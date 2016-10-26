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محافظ مطروح: إنشاء شبكة صرف صحي جديدة بتكلفة 160 مليون جنيه

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محافظ مطروح: إنشاء شبكة صرف صحي جديدة بتكلفة 160 مليون جنيه محافظ مطروح: إنشاء شبكة صرف صحي جديدة بتكلفة 160 مليون جنيه

محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد

عقد محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد اليوم الأربعاء اجتماعًا بمقر الديوان العام، للوقوف على المعوقات التي تواجه مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة حضره ممثلون عن كل الأجهزة التنفيذية للوقوف أمام تلك المشاكل وحلها.

ووجه المحافظ شركة مياه الشرب الصرف الصحي ومديرية الإسكان بسرعة إنهاء إجراءات طرح مناقصات 5 مشروعات للصرف الصحي بتكلفة 160 مليون جنيه لإنشاء خطي طرد جديدين من محطة الرفع الرئيسية إلى محطة المعالجة، وإنشاء صرف أمطار في مدينة مرسي مطروح، واستكمال مشروع الوصلات الفرعية للمرحلة الثانية للصرف الصحي في مدينة مرسي مطروح، واستكمال مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات وروافع الصرف الصحي، والبدء في مشروع الصرف الصحي بمنطقة المعسكرات والمضيفة بالكورنيش.

وأوضح المحافظ، أنه يتابع مشكلة تراكم مياه الصرف في قرية علوش، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من مشكلة الصرف الصحي بعد تنفيذ المشروع الكوري لمعالجة مياه الصرف بالمحافظة خلال الفترة القادمة، ووجه كل الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة التي تم إدراجها في خطة هذا العام وتخصيص لجان لمتابعة كل مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة لتذليل كل العقبات والوقوف على مدى نسبة التنفيذ.

وفي نهاية الاجتماع قرر المحافظ رفع درجة الاستعداد لكافة أجهزة المحافظة لمتابعة مجرى السيول مع بداية فصل الشتاء في القرى والطرق السريعة بالتنسيق مع مراكز المدن الثمانية وإدارة المرور.

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