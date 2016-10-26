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الحكومة السورية تنفي استخدام قواتها أسلحة كيماوية

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الحكومة السورية تنفي استخدام قواتها أسلحة كيماوية الحكومة السورية تنفي استخدام قواتها أسلحة كيماوية

قوات النظام السوري – ارشيفية

نفت السورية، اليوم الأربعاء، استخدم قواتها الأسلحة الكيماوية في الحرب الأهلية في البلاد بعد أيام من نتائج تحقيق دولي حملها المسؤولية عن ثالث هجوم بالغاز السام خلال الصراع.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن وزارة الخارجية قولها إنها “تنفي الادعاءات التي روجت لها بعض الدوائر الغربية وأدواتها حول استخدام جهات سورية رسمية لمواد كيماوية سامة كغاز الكلور خلال الأعمال العسكرية بين القوات المسلحة السورية والمجموعات الإرهابية”.

وبححسب «رويترز»  فقد ذكرت أنه لا توجد “أدلة ملموسة” تدعم نتائج التحقيق الدولي.

ووفقًا لنص التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي، ألقى التحقيق الرابع للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية المسؤولية على الحكومة السورية في هجوم بالغاز السام في قمناس بمحافظة إدلب في 16 مارس 2015.

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