نشرة ONA ا «القرموطي» يظهر بفول وطعمية.. «MBC مصر» تحصد جائزة أفضل شاشة.. إيقاف «اللمة الحلوة» على المحور

إعداد – إنجي لطفي:

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

فازت فضائية «MBC مصر»، بأكبر عدد من الجوائز في مهرجان مؤسسة الأهرام، حيث حصلت على جائزة أفضل شاشة عرض، وجائزة أفضل إنتاج درامي عن مسلسل «الأسطورة» بطولة النجم محمد رمضان.. للمزيد

قالت الفنانة مها أبو عوف، مقدمة برنامج «اللمة الحلوة»، المُذاع على شاشة «المحور»، إن الليلة آخر حلقات البرنامج، موضحةً أنها لا تستطيع الجمع بين عمل الهواء و تصوير أعمالها الفنية.. للمزيد

احتفل الإعلامي جابر القرموطي، بمرور شهر 30 يومًا، على برنامجه «مانشيت القرموطي»، على قناة العاصمة الجديدة حيث ظهر خلال حلقة اليوم، بسندوتشات فول وطعمية على الهواء.. للمزيد

تناقش الإعلامية دينا والي، مقدمة برنامج «هي»، على شاشة دريم، خلال حلقة اليوم، حقيقة وجود الجن والسحر وكيفية الشفاء منه.. للمزيد

يُشارك الإعلامي خالد حبيب، مقدم برنامج «تفاؤل»، المُذاع على «راديو هيتس»، والصحفي إبراهيم الجارحي، مقدم برنامج «المواطن جارحي»، المُذاع على «ميجا FM»، في ندوة تأثير وسائل الإعلام على صناعة الرأي العام الشبابي.. للمزيد

يستضيف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «كل يوم»، المُذاع على شاشة «ON E»، الليلة، أسرة مسلسل «الكبريت الأحمر»، ومن بينهم أحمد السعدني، هاني عادل، داليا مصطفى، ريهام حجاج، والمؤلف عصام الشماع.. للمزيد