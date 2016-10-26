أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - دار " بسمة " لإيواء المشردين من الشوارع -
السفيرة عزيزة - افتتاح المتحف الإسلامي مساءً للجمهور كل سبت -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الثلاثاء 11-4-2017 -
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر" -
رئيس الوزراء: قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن الآثمين -
تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي -
هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟ -
مكرم محمد: هدف «الأعلى للصحافة» الإصلاح.. وانتظروا قرارات صعبة -
البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش -
مسئول بالحجر الزراعي: وجود حشرة ميتة لا يعني أن الشحنة كلها فاسدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

نشرة ONA ا «القرموطي» يظهر بفول وطعمية.. «MBC مصر» تحصد جائزة أفضل شاشة.. إيقاف «اللمة الحلوة» على المحور

Google+ Print
نشرة «ONA»

نشرة «ONA»

إعداد – إنجي لطفي:

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

فازت فضائية «MBC »، بأكبر عدد من الجوائز في مهرجان مؤسسة الأهرام، حيث حصلت على جائزة أفضل شاشة عرض، وجائزة أفضل إنتاج درامي عن مسلسل «الأسطورة» بطولة النجم محمد رمضان.. للمزيد

لوجو قناة MBC مصر

لوجو قناة MBC مصر

قالت الفنانة مها أبو عوف، مقدمة برنامج «اللمة الحلوة»، المُذاع على شاشة «المحور»، إن الليلة آخر حلقات البرنامج، موضحةً أنها لا تستطيع الجمع بين عمل الهواء و تصوير أعمالها الفنية.. للمزيد 

مها أبو عوف

مها أبو عوف

احتفل الإعلامي جابر القرموطي، بمرور شهر 30 يومًا، على برنامجه «مانشيت القرموطي»، على قناة العاصمة الجديدة حيث ظهر خلال حلقة اليوم، بسندوتشات فول وطعمية على الهواء.. للمزيد 

جابر القرموطى

جابر القرموطي

تناقش الإعلامية دينا والي، مقدمة برنامج «هي»، على شاشة دريم، خلال حلقة اليوم، حقيقة وجود الجن والسحر وكيفية الشفاء منه.. للمزيد

الإعلامية دينا والي - أرشيفية

الإعلامية دينا والي – أرشيفية

يُشارك الإعلامي خالد حبيب، مقدم برنامج «تفاؤل»، المُذاع على «راديو هيتس»، والصحفي إبراهيم الجارحي، مقدم برنامج «المواطن جارحي»، المُذاع على «ميجا FM»، في ندوة تأثير وسائل الإعلام على صناعة الرأي العام الشبابي.. للمزيد

المؤتمر الوطني الأول للشباب

المؤتمر الوطني الأول للشباب

يستضيف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «كل يوم»، المُذاع على شاشة  «ON E»، الليلة، أسرة مسلسل «الكبريت الأحمر»، ومن بينهم أحمد السعدني، هاني عادل، داليا مصطفى، ريهام حجاج، والمؤلف عصام الشماع.. للمزيد

الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج – أرشيفية

الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج – أرشيفية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

حكم مصر 50 عامًا.. لماذا سُمي الملك تحتمس الثالث بـ"نابليون الشرق"؟

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"

السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر"

تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي

تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي

هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟

هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟