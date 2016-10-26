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ضبط 22 قضية خلال حملة أمنية بمدينة أسيوط

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ضبط 22 قضية خلال حملة أمنية بمدينة أسيوط ضبط 22 قضية خلال حملة أمنية بمدينة أسيوط

>أسيوط – هيثم البدري

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الآداب بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، من ضبط عدد 22 قضية مخالفات عامة خلال حملة أمنية مكبرة على أحياء مدينة أسيوط لضبط كل ما يخل بالآداب العامة ومنع الخروج عن القانون.

 

تلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط إخطارا من العقيد عبد الغفار محمود رئيس مباحث قسم شرطة الآداب بالمديرية، يفيد تمكن حملة أمنية مكبرة برئاسته وعضوية ضباط مباحث القسم استهدفت أحياء شرق وغرب مدينة أسيوط من ضبط 22 قضية تضمنت مخالفة محلات عامة، وبائع متجول، وعدم الإخطار عن سكن مفروش، وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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