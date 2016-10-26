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«صحة بنى سويف»: تطعيم 204 آلاف تلميذ ضد الالتهاب السحائى

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«صحة بنى سويف»: تطعيم 204 آلاف تلميذ ضد الالتهاب السحائى «صحة بنى سويف»: تطعيم 204 آلاف تلميذ ضد الالتهاب السحائى

الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، انتهاء القوافل الطبية من تطعيم 204 آلاف تلميذ ضد الالتهاب السحائى بمشاركة هيئة التأمين الصحى بالمحافظة.

وأضاف حميدة، في تصريحات صحفية اليوم، أن القوافل الطبية بقيادة الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائى، انتهت من تطعيم 60912 تلميذا بالمدن و143534 تلميذا بالقرى، ضد الالتهاب السحائى من إجمالى مستهدف 204446 تلميذا داخل محافظة بنى سويف.

وتابع: “تم تسلم تطعيم 112000 كدفعة أولى من وزارة الصحة من طعم الالتهاب السحائى وبلغ إجمالى عدد التلاميذ الذين تم تطعيمهم حتى الآن 30489 تلميذا وجار استكمال تطعيم باقى التلاميذ”، مشيراً إلى أن الإدارات الصحية والمديرية لم تتلق أى بلاغات بخصوص حدوث آثار جانبية للتطعيم.

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