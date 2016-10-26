موانئ بورسعيد تستقبل 31 سفينة

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد التابعة لها استقبلت اليوم الأربعاء، عدد 31 سفينة.

وذكر المركز في بيانه أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 7 سفن حاويات وخروج 6 سفن أخرين بعد الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ وموجود على الارصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة وخروج 2 سفينة ومن المنتظر دخول اليوم 3 سفن كما يتواجد بالميناء 2 سفينة بضائع ومن المنتظر دخول 2 سفينة أخرى.

وأضافت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن حركة الملاحة داخل موانئ بورسعيد هذه الأيام تشهد نموا ملحوظا من حيث حركة سفن الحاويات والبضائع العامة والسفن السياحية التي عادت مرة أخرى بعد انقطاع طويل مما يؤكد ثقة التوكيلات الملاحية في قدرة الميناء على استقبال هذه السفن العملاقة وحاليا يتم العمل على تسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.