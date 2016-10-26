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«داعش» يسيطر على ميناء هام شمال الصومال

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«داعش» يسيطر على ميناء هام شمال الصومال «داعش» يسيطر على ميناء هام شمال الصومال

تنظيم داعش – أرشيفية

تمكن مقاتلو تنظيم داعش من السيطرة على ميناء في بلدة كندالة التي تقع في منطقة بونت لاند، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في الصومال، وتعد هذه أول عملية من هذا النوع يقوم بها التنظيم داخل الصومال، وفقاً لما ذكره مقيمون في المنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية فقد رفع الإرهابيون علم تنظيم داعش، على البلدة الصغيرة المطلة على خليج عدن، والتي يقطنها 20 ألف مواطن.

وقامت مجموعة مسلحة تتكون من 50 رجلًا بإخلاء مبنى البلدية، وأمروا الموظفين المحليين بعدم الإبلاغ عن تواجدهم.

وتتحصن الخلية الإرهابية منذ فترة في منطقة جلجلة الجبلية، التي تمثل قاعدتها الرئيسية في شرق الصومال.

وجدير بالذكر أن السيطرة على ميناء بلدة كندالة، تسمح للإرهابيين باستقبال مساعدات وإمدادات من شركائهم في اليمن.

ومن جانبها، ترفض الصومالية التعليق على الواقعة، إلا أن السكان المحليين يشعرون بالقلق البالغ إزاء عدم الاستقرار في المنطقة.

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