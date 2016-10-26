تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن، اليوم الأربعاء، ولليوم الثالث على التوالي.
وارتفعت شهادات إيداع «إيديتا» للصناعات 0.25 نقطة بنسبة 3.70% لتسجل 7 دولارات، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 7.25 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 6.75 دولار.
كما ارتفعت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس 0.02 نقطة بنسبة 1.08% لتسجل 1.88 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 2.64 دولار، وأقل مستوى لها عند 1.84 دولار.
بينما انخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي بنسبة 0.11% لتسجل 4.36 دولار، حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 4.42 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 4.28 دولار.
وحافظت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم على مستواها عند 0.38 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 0.24 دولار، وكان أقل مستوى لها عند 0.24 دولار أيضا.
أ ش أ