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تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

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تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن تباين أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

بورصة لندن

تباين أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في ‏بورصة ‏لندن، ‏اليوم الأربعاء، ولليوم الثالث على التوالي.

وارتفعت شهادات إيداع «إيديتا» للصناعات 0.25 نقطة بنسبة 3.70% لتسجل 7 ‏دولارات، وكان أعلى مستوى للشهادات عند 7.25 دولار، بينما كان أقل مستوى ‏لها عند 6.75 دولار.‏

كما ارتفعت شهادات إيداع مؤسسة هيرميس 0.02 نقطة بنسبة 1.08% لتسجل 1.88 دولار. ‏وكان أعلى مستوى للشهادات عند 2.64 دولار، وأقل مستوى لها عند 1.84 دولار.

بينما انخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي بنسبة 0.11% لتسجل ‏‏4.36 ‏دولار، ‏حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 4.42 دولار، بينما كان ‏أقل ‏مستوى ‏لها عند 4.28 ‏دولار.‏

وحافظت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم على مستواها عند 0.38 ‏دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 0.24 دولار، وكان أقل مستوى لها عند 0.24 دولار أيضا.

أ ش أ 

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