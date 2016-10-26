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بالصور| خطأ كارثي بـ”كتاب الدين” للصف الخامس الابتدائي يثير استياء أولياء الأمور.. ورد فعل رسمي عاجل وحاسم من “النيابة الإدارية”

  • مصر
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في أول رد فعل رسمي بشأن الخطأ الكارثي، بكتاب التربية الدينية للصف الخامس الابتدائي، أحال المستشار “على رزق”، رئيس هيئة النيابة الإدارية لنيابة التعليم القسم الأول بالقاهرة، هذه الواقعة للتحقيق العاجل بها، خاصةً بعد، تلقي مركز المعلومات بالنيابة الإدارية عدة شكاوى من أولياء الأمور، بوجود خطأ فى كتاب الدين بالصف الخامس الابتدائي.

وتضمنت الشكوى: أنه بالتحديد فى سورة “التكوير”، الآية رقم 24، الصفحة رقم 67، حيث إن الآية ناقصة، الأمر الذي أثار، استياء المسئول عن جمعية أولياء أمور ومدرسي مدارس ، من قيام المسئولين بوزارة التربية والتعليم بتسليمهم الكتب الدراسية وبها هذه الأخطاء، متسائلا عن مراجعة المختصين بالوزارة للمناهج قبل طباعتها.

وحملت الآية رقم 24 من سورة التكوير، خطأً، حيث كُتبت في كتاب الدين هكذا: “وما هو بضنين”، أي ناقصة “على الغيب”، لتكون صحتها، هكذا: “وما هو على الغيب بضنين”، الأمر الذي أثار استياء أولياء أمور الطلاب، خاصةً وأن الخطأ كان في آية قرآنية، وكيف مر هذا الأمر على مراجعي المادة.

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