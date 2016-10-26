أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - دار " بسمة " لإيواء المشردين من الشوارع -
السفيرة عزيزة - افتتاح المتحف الإسلامي مساءً للجمهور كل سبت -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الثلاثاء 11-4-2017 -
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر" -
رئيس الوزراء: قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن الآثمين -
تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي -
هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟ -
مكرم محمد: هدف «الأعلى للصحافة» الإصلاح.. وانتظروا قرارات صعبة -
البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش -
مسئول بالحجر الزراعي: وجود حشرة ميتة لا يعني أن الشحنة كلها فاسدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير

الفنانة منه فضالى تستغيث بالشرطة بسبب محاولة سرقة شقتها

Google+ Print
الفنانة منه فضالى تستغيث بالشرطة بسبب محاولة سرقة شقتها الفنانة منه فضالى تستغيث بالشرطة بسبب محاولة سرقة شقتها

اعلنت الفنانة منه فضالى عبر صفحتها الشخصية اليوم عن تعرض شقتها لمحاولة سرقة من قبل لصوص مجهولين قاموا بكسر الباب الحديدى اثناء عدم تواجدها وفور شعور اللصوص بوجود الجيران قاموا بالفرم الاتصال بالفنانة منه فضالى التى ذهبت على الفور للشقة للاطمئنان على سلميتها

وقد علمت من جيرانها بمدينة السادس من اكتوبر ان تلك هى المرة الاؤلى التى تتم فيها محاولة سرقة احد الشقق بتلك المنطقة السكنية وقد اعلنت منه انها لاتعيش فى تلك الشقة بل انها تتواجد خلال تلك الفترة مع والدتها وقامت على الفور الفنانة منه فضالى بتقديم بلاغ لشرطة مدينة السادس من اكتوبر للاستغاثة

جدير بالذكر ان تلك ليست هى المحاولة الاؤلى لسرقة شقق الفنانين فمنذ اسابيع قليلة تعرضت شقة النجم عادل امام القديمة والكائنة بمنطقة الدقى لمحاولة سرقة ايضا لكنها بائت بالفشل على صعيد اخر تقوم الفنانة منه فضالى الان تصوير الجزء الاخير من مسلسل سلسال الدم والذى لاقى نجاح كبير فور عرضه بمشاركة عدد كبير من النجوم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع