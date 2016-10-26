الفنانة منه فضالى تستغيث بالشرطة بسبب محاولة سرقة شقتها

شيماء مصطفى

اعلنت الفنانة منه فضالى عبر صفحتها الشخصية اليوم عن تعرض شقتها لمحاولة سرقة من قبل لصوص مجهولين قاموا بكسر الباب الحديدى اثناء عدم تواجدها وفور شعور اللصوص بوجود الجيران قاموا بالفرم الاتصال بالفنانة منه فضالى التى ذهبت على الفور للشقة للاطمئنان على سلميتها

وقد علمت من جيرانها بمدينة السادس من اكتوبر ان تلك هى المرة الاؤلى التى تتم فيها محاولة سرقة احد الشقق بتلك المنطقة السكنية وقد اعلنت منه انها لاتعيش فى تلك الشقة بل انها تتواجد خلال تلك الفترة مع والدتها وقامت على الفور الفنانة منه فضالى بتقديم بلاغ لشرطة مدينة السادس من اكتوبر للاستغاثة

جدير بالذكر ان تلك ليست هى المحاولة الاؤلى لسرقة شقق الفنانين فمنذ اسابيع قليلة تعرضت شقة النجم عادل امام القديمة والكائنة بمنطقة الدقى لمحاولة سرقة ايضا لكنها بائت بالفشل على صعيد اخر تقوم الفنانة منه فضالى الان تصوير الجزء الاخير من مسلسل سلسال الدم والذى لاقى نجاح كبير فور عرضه بمشاركة عدد كبير من النجوم

شبكةعيونالإخبارية

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