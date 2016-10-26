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تحسن الحالة الصحية للفنان محمود عبد العزيز

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تحسن الحالة الصحية للفنان محمود عبد العزيز تحسن الحالة الصحية للفنان محمود عبد العزيز

الفنان محمود عبد العزيز

تحسنت الحالة الصحية “للساحر” الفنان محمود عبد العزيز خلال الفترة الحالية بعد استقرارها بشكل كبير وبقائه في غرفة خاصة.

وقال المنتج ريمون مقار، في تصريحات صحفية اليوم، إن الأطباء لم يقرروا بعد خروج الفنان محمود عبد العزيز من المستشفى حتى الآن لحين تماثله للشفاء وعودته لحالته الصحية بشكل طبيعي، نافيًا وضع الساحر في غرفة العناية المركزة.

جدير بالذكر أن المنتج ريمون مقار من الشخصيات المقربة إلى أسرة الفنان محمود عبد العزيز، بالإضافة إلى أنه شريك في إحدى شركات الإنتاج التي يمتلكها نجله محمد محمود عبد العزيز.

ويعاني الفنان محمود عبد العزيز من الأنيميا، مما أدى إلى نقص الهيموجلوبين وتسبب فى ضعف المناعة،بالإضافة إلى وجود أنسجة داخل الفم أدت لتورم باللثة،وتمت إزالتها جراحيا،لكنه ما زال يعاني من مشاكل في التنفس،لذلك منع الأطباء عنه الزيارة.

أ ش أ

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