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بالفيديو..«القرموطي» يظهر بساندوتشات فول وطعمية استجابة لدعوات التقشف

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بالفيديو..«القرموطي» يظهر بساندوتشات فول وطعمية استجابة لدعوات التقشف بالفيديو..«القرموطي» يظهر بساندوتشات فول وطعمية استجابة لدعوات التقشف

جابر القرموطى

احتفل الإعلامي جابر القرموطي، بمرور شهر 30 يومًا، على برنامجه “مانشيت القرموطي”، على قناة العاصمة الجديدة.

وظهر القرموطي، خلال حلقة اليوم،  بسندوتشات فول وطعمية على الهواء، معلنًا التقشف تضامنًا مع الدولة والحكومة، التى أعلنت حالة التقشف فى كل الأجهزة والوزارات لتقليل عجز الموازنة العامة لدولة.

وقال القرموطي،: نظرًا لحالة التقشف العامة فى الدولة وليست فى قناة العاصمة بلاش كفتة وكباب وكبدة الا لو فيه مناسبة كبيرة، ولكن نحن ندعم الدولة ونشاركها فى حالة التقشف.

ووجه الشكر لمالك القناة الدكتور سعيد حساسين، ورئيس القناة الكاتب الصحفى ممتاز القط، وجميع العاملين بالقناة لتوفير كافة الامكانيات وخروج الرنامج فى أفضل صورة.

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