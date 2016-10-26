أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - دار " بسمة " لإيواء المشردين من الشوارع -
السفيرة عزيزة - افتتاح المتحف الإسلامي مساءً للجمهور كل سبت -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الثلاثاء 11-4-2017 -
السفيرة عزيزة - جاسمين طه: الحادث الإرهابي الهدف منه التفرقة بين الشعب المصري" ربنا يحفظ شعب مصر" -
رئيس الوزراء: قانون الطوارئ يستهدف أعداء الوطن الآثمين -
تاس: روسيا تبدأ تسليم طائرات «ميج 29» لمصر خلال العام الحالي -
هل تحل منظومة الدفع الإلكتروني مشكلات الاقتصاد المصري؟ -
مكرم محمد: هدف «الأعلى للصحافة» الإصلاح.. وانتظروا قرارات صعبة -
البنك المركزي يرفع سعر الدولار 3 قروش -
مسئول بالحجر الزراعي: وجود حشرة ميتة لا يعني أن الشحنة كلها فاسدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ثورة طبية.. علماء يطورون طريقة لتحويل سلاسل البروتينات إلى موسيقى

Google+ Print
ثورة طبية.. علماء يطورون طريقة لتحويل سلاسل البروتينات إلى موسيقى ثورة طبية.. علماء يطورون طريقة لتحويل سلاسل البروتينات إلى موسيقى

>كتب عبدالرحمن حبيب

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن طريقة جديدة يحاول العلماء العمل عليها لتطوير تشخيص الأمراض وتعتمد على اكتشاف الأمراض "سماعيًا" بدلاً من الطرق المعتادة.

 

وتعتمد تلك الطريقة على تحويل سلاسل البروتينات إلى نغمات موسيقية من خلال تحويل شكلها الظاهرى إلى علامات فى النوتات الموسيقية بهدف الاستماع إليها بعد ذلك لتشخيص المرض سماعيًا.

 

وتأخذ البروتينات التى تعد المكون الأساسى لجسم الإنسان أشكالا مختلفة فى الفراغ حيث يعد الشكل الظاهرى لها من أكثر الأشياء التى تميزها بينما تبدو الجينات أيضًا على نفس الشاكلة، فهناك سلاسل معينة تندمج بها بحيث تمثل تلك السلاسل الطريقة الرئيسية للتمييز بينها.

 

ويعتقد العلماء أن تشخيص الأمراض عن طريق السمع أسهل بكثير من تشخيصها عبر الطرق المعتادة التى تعمد فى نهاية المطاف على حاسة البصر فمن خلال الميكروسكوب والكشف الظاهرى يتم الكشف عن كل أنواع الأمراض.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365