ثورة طبية.. علماء يطورون طريقة لتحويل سلاسل البروتينات إلى موسيقى

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن طريقة جديدة يحاول العلماء العمل عليها لتطوير تشخيص الأمراض وتعتمد على اكتشاف الأمراض "سماعيًا" بدلاً من الطرق المعتادة.

وتعتمد تلك الطريقة على تحويل سلاسل البروتينات إلى نغمات موسيقية من خلال تحويل شكلها الظاهرى إلى علامات فى النوتات الموسيقية بهدف الاستماع إليها بعد ذلك لتشخيص المرض سماعيًا.

وتأخذ البروتينات التى تعد المكون الأساسى لجسم الإنسان أشكالا مختلفة فى الفراغ حيث يعد الشكل الظاهرى لها من أكثر الأشياء التى تميزها بينما تبدو الجينات أيضًا على نفس الشاكلة، فهناك سلاسل معينة تندمج بها بحيث تمثل تلك السلاسل الطريقة الرئيسية للتمييز بينها.

ويعتقد العلماء أن تشخيص الأمراض عن طريق السمع أسهل بكثير من تشخيصها عبر الطرق المعتادة التى تعمد فى نهاية المطاف على حاسة البصر فمن خلال الميكروسكوب والكشف الظاهرى يتم الكشف عن كل أنواع الأمراض.