السيطرة على حريق بمستشفى الطوارئ في المنصورة

أكد الدكتور سمير عطية مدير مستشفى طوارئ المنصورة، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق بالمستشفى، فى مدة لا تزيد عن نصف ساعة.

وأضاف عطية في تصريحات صحفية اليوم، أن الحريق لم يتسبب في وقوع أى إصابات أو حالات إختناق داخل المستشفى.

وأشار مدير المستشفى، إلى أنه قام بالتنسيق مع المستشفى الدولى كإجراء احترازى لاستقبال الحالات الجديدة التى ترد إلى مستشفى الطوارئ، وذلك لحين السيطرة على الحريق.

من جانبه، تفقد الرائد عبدالكريم لملوم، قائد حرس مستشفى الطوارئ الأوضاع الأمنية داخل المستشفى، وذلك للتأكد من السيطرة على الحريق بشكل كامل.