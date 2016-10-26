واشنطن تمتنع عن التصويت على قرار لإنهاء الحظر عن كوبا

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة «سمانثا باور»، إن الولايات المتحدة ستمتنع اليوم الأربعاء وللمرة الأولى عن التصويت على قرار في الجمعية العامة للمنظمة الدولية، يدعو إلى نهاية للحظر التجاري الأمريكي على كوبا.

وبحسب «رويترز» فقد دأبت الولايات المتحدة على التصويت ضد مثل هذه القرارات على مدى الأعوام الأربعة والعشرين الماضية. وانضمت إسرائيل إلى حليفتها الولايات المتحدة في التصويت ضد تلك القرارات.

وفي حين أن مثل هذه القرارات غير ملزمة إلا أنها لها ثقل سياسي، وستصوت الجمعية العامة اليوم للمرة الخامسة والعشرين على القرار السنوي.

واتخذ الرئيس باراك أوباما خطوات لتخفيف القيود على التجارة والسفر إلى كوبا لكن الكونغرس الأمريكي هو وحده الذي يمكنه رفع الحظر بكامله.