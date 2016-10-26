القوات المسلحة تطور أحد المناطق العشوائية بسوهاج على غرار غيط العنب

كشف الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أن قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، قررت تطوير أحد المناطق العشوائية بنطاق المحافظة، كنموذج محاكاة لتطوير منطقة غيط العنب العشوائية بالأسكندرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى تم عقده بديوان المحافظة، بحضور اللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة بجامعة سوهاج، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكرى للمحافظة، والعقيد محمود بدوى قائد قوات تأمين سوهاج، والمهندس حسام الزغاوى نقيب المهندسين بسوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من الأساتذة بكلية الهندسة، ورجال الأعمال، ومديرى الأملاك والتخطيط، ووحدة تطوير العشوائيات بالديوان العام، وذلك لتحديد عدد من المناطق العشوائية بنطاق المحافظة، وعمل دراسة كاملة عن تلك المناطق تمهيدًا لاختيار منطقة واحدة منها، للبدء فى تطويرها ورفع كفاءتها وتوفير كافة الخدمات اللازمة بها وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة ورجال الاعمال والاجهزة المعنية بالمحافظة.

وأسفر التصويت فى نهاية الاجتماع عن اختيار منطقة “كازينو الدويرات”، بالمنشاة، لتحويلها إلى متنزه عام على مساحة 2,5 فدان، لخدمة أهالى المحافظة، وتحديد ثلاث مناطق مختلفة بنطاق المحافظة، وهى منطقة غرب الكوبرى بحى غرب مدينة سوهاج، ومنطقة الكومة بأخميم، ومنطقة الطرابشة بجرجا، تمهيدًا لاختيار إحداها لتنفيذ عملية التطوير ورفع الكفاءة وتوفير الخدمات اللازمة بها.

وأوضح عبد المنعم، أن الأجهزة المعنية بالمحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناطق العشوائية، حيث تقوم المحافظة بالتنسيق الدائم مع وزارة الإسكان من أجل تطوير تلك المناطق وتحويلها إلى مناطق حضارية لائقة، وقطعت المحافظة شوطًا كبيرًا بمنطقة السماكين، ومنطقة الدريسة، وأخميم، كما قام بتوجيه الشكر للقوات المسلحة وكلية الهندسة ونقابة المهندسين بسوهاج على المشاركة الفعالة فى مسيرة التنمية بالمحافظة.