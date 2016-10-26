بالصور.. إنهاء اعتصام سائقى النقل بعد وعود بحل مشكلاتهم

نجح منذ قليل أعضاء بمجلس النواب، بمحافظة الدقهلية، فى إقناع سائقى النقل المبرد، بمحافظة الدقهلية، والذين اعتصموا بطريق المنصورة المحلة، بسياراتهم المبردة، بطول 2 كيلومتر يمينا ويسارا بما يزيد عن مائة سيارة، لتعديل القوانين وتنفيذها، الخاصة بالنقل بين الدول العربية.

والتقى محمد نجاح الشوى عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه، وبسام فليفل عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه، ووحيد قرقر عضو مجلس النواب عن دائرة بقاس ووكيل لجنة النقل بالمجلس، بالسائقين واستمعوا لمطالبهم، وقد أكد السائقون على أنهم فى حاجة ماسة لتعديل قانون السفر إلى السعودية، بعد ارتفاع أسعار التأشيرات من 1200 جنيه، إلى 6 آلاف جنيه، ومنع السيارات العربية من خارج مصر، من العمل داخل مصر وفقا لبنود اتفاقية النقل بين الدول العربية، ووعدهم النواب بحل الأزمة.

وقد اجتمعوا بمحطة وقود مجاورة لصفوف السيارات التى اعتصم أصحابها، بحضور اللواء محمد حجى مساعد مدير أمن الدقهلية، والذى ناب عن اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، والعقيد ممدوح الحصى مدير إدارة المرور بالدقهلية، والرائد شريف شعيشع مدير مباحث مرور الدقهلية.

وقال وحيد قرقر عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس، ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، خلال اجتماعه بالسائقين المعتصمين، بطريق المنصورة المحلة، من ملاك سيارات النقل المبردة والتى تعمل فى النقل الدولى، وذلك اعتراضا على عدم تطبيق قانون اتفاقية النقل بين الدول، إن مطالب السائقين شرعية ولن يسمح بتوقيع الظلم عليهم. وأضاف "قرقر" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" الموضوع موضوع أمن قومى، العديد من الوطنيين أصحاب الشاحنات المصرية، يطالبون بمطالب شرعية، ومن حقهم وحق كل مصرى أن يطالب بالمعاملة بالمثل، سواء فى الدول العربية أو غيرها.

وتابع "قرقر" سنحاول فتح الموضوع فى المجلس، ومخاطبة وزير النقل، لسد المشكلة، وسنقابل أصحاب الشاحنات بالمجلس وكل مطالبهم مطالب شرعية، وأنا عن نفسى وباقى النواب سنتبنى هذا الموضوع، وسوف نتواصل مع كل الجهات المعنية للحل.

وتابع "قرقر" أن هذه من القوى المعطلة وإهدار للمال العام، هؤلاء أناس لهم حقوق علينا، واستمرار عملية إهدار كرامة المواطن المصرى فى العصور السابقة، نحن لن نسمح بها، بعد ثورتين وبعد الدستور وبعد انتخاب رئيس جمهورية بحجم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومجلس النواب لن نرضى أن يتم إهدار كرامة المواطن المصرى، وسنمنع تشغيل السيارات العربية والأجنبية داخل مصر، ومن يأتى بناء على خط سير يفرغ أو يحمل فقط، لكن سيارات أجنبية تعمل 7 شهور داخل مصر بدون ضابط ولا رابط هذه مهزلة، ولن تحدث ولن نسمح بها وبدءا من الأسبوع القادم سأسعى سعيا حثيثا لحل الأزمة.