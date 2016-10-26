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غدًا.. استئناف محاكمة 21 متهمًا بـ «خلية اللجان النوعية»

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غدًا.. استئناف محاكمة 21 متهمًا بـ «خلية اللجان النوعية» غدًا.. استئناف محاكمة 21 متهمًا بـ «خلية اللجان النوعية»

محكمة جنايات القاهرة – أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصيد، غدًا الخميس، محاكمة 21 متهمًا، من بينهم عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، بقضية «اللجان النوعية بالجيزة».

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون بمحافظة الجيزة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، إلى جانب إمداد تلك الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، والأموال اللازمة لتنفيذ أغراضهم.

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