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مصر رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه للعامين المقبلين

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مصر رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه للعامين المقبلين مصر رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه للعامين المقبلين

السد العالي – أرشيفية

انتخب المجلس الوزاري العربي للمياه أعضاء مكتبه التنفيذي الجديد للعامين المقبلين، حيث اختار رئيسًا، والعراق نائبا وعضوية كل من موريتانيا والأردن وسلطنة عمان وفلسطين والسودان والمغرب .

وقرر المجلس في ختام دورته الثامنة التي عقدت اليوم الأربعاء، برئاسة السودان عقد دورته المقبلة في المغرب في شهر مايو المقبل، على أن يسبقها اجتماعي المكتب التنفيذي واللجنة الفنية العلمية الاستشارية التابعة للمجلس.

كما قرر المجلس عقد المؤتمر العربي الثالث للمياه على هامش الوزاري تحت عنوان «الترابط بين الماء والطاقة والغذاء» .

ورحب المجلس أيضا باستضافة دولة الكويت للمؤتمر العربي الرابع للمياه في عام 2018.

وقرر المجلس أن يكون شعار اليوم العربي للمياه للعامين 2017-2018 تحت عنوان «الترابط بين الماء والغذاء والطاقة ..استدامة للحياة».

أ ش أ

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