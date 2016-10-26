إيران تقدم أول طائرة «درون انتحارية» بدون طيار

قدم الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء، أول طائرة بدون طيار «درون انتحارية»، ولها القدرة على حمل متفجرات والاصطدام بسفينة أو مركز عمليات بري.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية عن موقع قوات «الباسيج» التابعة للحرس الثوري، فإن الطائرة “ليس لها القدرة على نقل صواريخ”. ولكن بوسعها نقل “مواد شديدة الانفجار، ويمكنها استهداف سفينة أو مركز قيادة بري، ويمكنها الاصطدام بها بسرعة عالية”.

وتصل سرعة الطائرة إلى «250 كلم – ساعة»، وتحلق على ارتفاع يصل إلى 3 آلاف قدم.

والطائرة مزودة بكاميرات عسكرية تتيح الرؤية ليلاً. وفي مطلع الشهر الجاري قدمت إيران طائرة بدون طيار تطلق عليها اسم “صاعقة”، وهي النسخة الإيرانية من طائرات “درون سيمورغ” المستنسخ من النموذج الأمريكي “ار كي 170 سنتينل” التي تم اعتراضها في ديسمبر 2011 عندما دخلت الأراضي الإيرانية.