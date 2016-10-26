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الكرملين: بوتين مستعد للتفاوض مع أي رئيس أمريكي من أجل مصالح موسكو

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الكرملين: بوتين مستعد للتفاوض مع أي رئيس أمريكي من أجل مصالح موسكو الكرملين: بوتين مستعد للتفاوض مع أي رئيس أمريكي من أجل مصالح موسكو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد المتحدث الصحفي باسم قصر الرئاسة الروسي «الكرملين» دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، «إن الأمر الأهم بالنسبة لبوتين في العلاقات مع الولايات المتحدة ليس دونالد أم هيلاري كلينتون، بل مصالح روسيا، وهو مستعد للتفاوض من أجلها مع أي زعماء».

وأضاف بيسكوف في تصريح للصحفيين نقلته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية “بالنسبة للرئيس الروسي، أهم شيء ليس ترامب أو هيلاري كلينتون، بل أهم شيء هو مصالح روسيا، وهو مستعد من أجل تحقيق مصالح روسيا، كما أعلن الرئيس بوتين مرارا، استعداده للتفاوض مع أي زعماء لأي دولة أجنبية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تطوير العلاقات الثنائية المتبادلة المنفعة والتي تصب في ازدهار دولتينا، ومن سيترأس الولايات المتحدة ليست مسألة بوتين ولا روسيا، بل مسألة الناخبين الأمريكيين”.

أ ش أ 

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