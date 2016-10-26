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ضبط 7 أشخاص يشتبه انتماؤهم لتنظيم «داعش» في تركيا

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ضبط 7 أشخاص يشتبه انتماؤهم لتنظيم «داعش» في تركيا ضبط 7 أشخاص يشتبه انتماؤهم لتنظيم «داعش» في تركيا

قوات الأمن التركية

أفادت تقارير إعلامية رسمية في تركيا، اليوم الأربعاء، بضبط 7 أشخاص بينهم إمرأتان يشتبه انتماؤهم لتنظيم «داعش»، جنوبي البلاد.

وذكرت «إيه بي سي» أن 4 أشخاص ممن تم ضبطهم في المداهمة الأمنية بمنطقة “سيحان” يحملون جنسيات أجنبية، وذلك دون الكشف عن جنسياتهم.

وأضافت الشبكة أن الشرطة بدأت تحقيقاتها مع المضبوطين، كما تجري تحقيقاتها في احتمال قيام أحدهم بالتخطيط لهجوم انتحاري.

يذكر أن موجة من الهجمات قد استهدفت تركيا منذ العام الماضي ألقت المسؤولية فيها على تنظيم “داعش” والأكراد.

أ ش أ

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