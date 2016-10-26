ضبط 7 أشخاص يشتبه انتماؤهم لتنظيم «داعش» في تركيا

أفادت تقارير إعلامية رسمية في تركيا، اليوم الأربعاء، بضبط 7 أشخاص بينهم إمرأتان يشتبه انتماؤهم لتنظيم «داعش»، جنوبي البلاد.

وذكرت شبكة «إيه بي سي» الإخبارية أن 4 أشخاص ممن تم ضبطهم في المداهمة الأمنية بمنطقة “سيحان” يحملون جنسيات أجنبية، وذلك دون الكشف عن جنسياتهم.

وأضافت الشبكة أن الشرطة بدأت تحقيقاتها مع المضبوطين، كما تجري تحقيقاتها في احتمال قيام أحدهم بالتخطيط لهجوم انتحاري.

يذكر أن موجة من الهجمات قد استهدفت تركيا منذ العام الماضي ألقت الحكومة المسؤولية فيها على تنظيم “داعش” والأكراد.

أ ش أ