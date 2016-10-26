دار Chanel تقدم ساعة PREMIÈRE BOY TWEED

لطالما كان هنالك علاقة وثيقة بين دار "شانيل" Chanel وبين قماش التويد الذي يصنع في اسكتلندا وهو قماش قوي مصنوع من الصوف المندوف، ولطالما كان هذاالقماش هو المفضل بالنسبة لمادوموازيل شانيل، واليوم تقدّم الدار للمرة الأولى، سوار معدني أعيد ابتكاره بنقشة "تويد" من أجل ساعة PREMIÈRE.BOY. وتكريماً لهذا القماش.

يكشف السوار الفولاذي المنقوش عن براعة فنية كبيرة: لعكس غنى النسيج، كان لا بد من نقش طبعة التويد على السوار بعمق ودقة بالغة وفي الوقت نفسه الحفاظ على درجة عالية من الليونة لضمان الراحة عند وضع الساعة.

وقد استمرّ العمل على هذا الابتكار لعدّة شهور من أجل الوصول لهذه الدرجة من المثالية.

وسنح الإتقان العالي لهذه التقنيّة بدمج جدائل فولاذية على أطراف سوار التويد، وهي نفس الجدائل الموجودة على أطراف سترات شانيل CHANEL، وعلى جيوبها والجزء السفلي من الأكمام.

أما الشكل المثمّن للمشبك فيذكر بهندسة ساحة فاندوم ومجموعة PREMIÈRE.BOY.