احذر.. المضادات الحيوية تؤثر على الصحة وتسبب التهاب القولون والأمعاء

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن المضادات الحيوية تكون جيدة وفعالة فى علاج الالتهابات البكتيرية، لكن هناك بعض الأشخاص يستخدمونها فى علاج عدد من الأمراض البسيطة التى يمكن معالجتها بسهولة دون اللجوء للمضادات الحيوية وهذا يمكن أن ينتهى بعدد من الآثار الجانبية .

وفى هذا الإطار حذر التقرير من المضادات الحيوية التى تعمل فى القضاء على جميع الكائنات الحية الدقيقة فى الجسم البشرى وتعمل على طرد البكتيريا الجيدة والسيئة من الأمعاء، وفى كثير من الأحيان يمكن أن تؤدى إلى أمراض مثل التهاب القولون التقرحى والتهاب الأمعاء الناحى (متلازمة كرون)، وينتج هذا كله عن سوء استخدام المضادات الحيوية، حيث تكون البكتيريا داخل الجسم مقاومة للمضادات الحيوية.

وتابع التقرير أن تناول المضادات الحيوية بشكل منتظم يمكن أن يؤدى إلى زيادة الوزن والإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، وقد أثبتت الأبحاث أن استخدام المضادات الحيوية يؤثر على الدماغ ووجد أنها تسبب الاكتئاب والقلق، كما يتم استخدامها أيضًا من أجل تسمين الحيوانات قبل ذبحها، لذا يجب التوقف عن الاستخدام السيئ للمضادات الحيوية وإعادة تثقيف الناس حول الآثار الجانبية للإفراط فى تناول المضادات الحيوية .