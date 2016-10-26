"روبرتوز" يفتح أبوابه في "روزوود" بأبو ظبي

مجموعة "روبرتوز" افتتحت مطعمها الثاني أخيرًا في فندق "روزوود" العالمي، بقلب جزيرة "الماريا" بالعاصمة الإماراتيّة "أبو ظبي". هناك، عندما تجتمع موسيقى "الدي. جيه" الحيّة مع الديكور الإيطالي المعاصر والمشروبات الرائعة، تصبح كلّ الأجواء مهيئة لليلةٍ من ليالي الحياة الجميلة التي تستمرّ حتى ساعات الصباح الأولى!

يقع المطعم على الواجهة المائية مباشرةً، وينعم بإطلالةٍ ساحرة على أفق "أبو ظبي" العصري، ويتألّق بديكور باهرٍ من توقيع مصمّم الديكور العالمي بول بيشوب.

عند دخول الزائر "روبرتوز" بـ"أبو ظبي"، ستستقبله قاعة طعامٍ أنيقةً ومزدانةً بألواح الخشب فاتح اللون، تضمّ قسماً داخلياً وآخر خارجياً. إلى يسار القاعة، يقع المطبخ المفتوح، حيث بإمكانه الاستمتاع بمنظرٍ يأسر حواسه! ويبدو بار "كرودو" المصنوع من الرخام الأبيض العنصر الأهم في الديكور، مع الإشارة إلى أنّه في هذا الركن يمكن الاستمتاع بطبق من لائحة "كرودو" الخاصة ذات الصنوف البحرية المختارة بعناية، والتي تُحضّر مباشرةً أمام الضيف. علمًا بأن لائحة الطعام مبتكرة من الـ"شيف" الحائز على نجمتي "ميشلان" إنريكو بارتوليني، الذي يشغل منصب الشيف الاستشاري لـ"روبرتوز"، وهي كلاسيكية وعصرية في آن، وتستحضر المطبخ الإيطالي.

وفي "روبيرتوز أبو ظبي"، يقدّم الـ"شيف" فرانسيسكو غواراسينو أطباق "روبرتوز" التقليدية، كما يختبر أطباقًا جديدةً ومنوّعةً، معتمداً على موهبته الإبداعية وشغفه الكبير.

إشارة إلى أن الـ"جيلاتو" لا يتوفّر على لائحة الطعام، بل يُقدّم عند الطلب حصراً، وهو عبارة عن "آيس كريم" فستق "برونتي" الفاخر، الذي تتوازن حلاوته مع نثرةٍ من الملح البحري. ويتمّ تقديمه على هيئة جبلٍ ضخمٍ، للمشاركة.

تجربة المذاق لدى "روبرتوز" أبوظبي لا تنتهي عند مائدة الطعام، فعلى بُعد بضع خطوات، يتحوّل المكان إلى "سالوتو"، أو "لاونج" للاسترخاء، ما يُذكّر بأناقة أجواء مدينة "ميلانو". وهناك، يمكن التمتع بالكوكتيلات الخاصّة التي طُوّرت خصيصاً لـ"روبرتوز"، بالإضافة إلى تلك الكلاسيكية.