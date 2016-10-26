جمارك دبي تستقبل ضيوف الدولة بكتب متنوعة المعرفة في مطارات دبي

استقبلت جمارك دبي ضيوف الدولة بكتب قيمة لدى وصولهم مطارات دبي، وذلك ضمن مبادرة "كتاب لكل مسافر"، التي أطلقتها اليوم الأربعاء إدارة مركز التدريب الجمركي، في مطار دبي الدولي مبنى رقم 1، للتشجيع على القراءة والاطلاع وتوسيع المدارك الفكرية، وإظهار الصور الثقافية للإمارة أمام الزوار.

وتأتي مبادرة "كتاب لكل مسافر"، التي أطلقها مركز التدريب الجمركي بالتعاون مع إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي ضمن الحملة المعرفية " اقرأ" التي أطلقتها نهاية العام الماضي مكتبة الدائرة، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بجعل "عام 2016 .. عام القراءة".

حضر إطلاق المبادرة الدكتورة شيخة سعيد الغافري مدير إدارة مركز التدريب الجمركي (مكلف) في جمارك دبي، وإبراهيم على كمالي مدير إدارة عمليات المسافرين (مكلف) في جمارك دبي، وخالد أحمد مدير أول إدارة مبنى 1 بإدارة عمليات المسافرين بجمارك دبي، وشيخة مسعود الأحبابي أخصائي تدريب في مركز التدريب الجمركي، وهي صاحبة المبادرة.

تعزيز الثقافة

> وقالت الدكتورة شيخة سعيد الغافري إن جمارك دبي تحرص على تعزيز الثقافة ونشر الوعي بأهمية القراءة، لما لها من فوائد جمة على الإنسان، موضحة أن مبادرة " كتاب لكل مسافر " عبارة عن دعوة نبيلة من جمارك دبي للقادمين إلى الدولة لمشاركة المواطنين والمقيمين بهجة القراءة في سنة القراءة، مما يُسهم في توسيع المدارك المعرفية في مختلف المجالات ويرسخ مكانة القراءة بما يدعم الاقتصاد المعرفي للدولة.

وأضافت شيخة الغافري:" نظراً لما للكتاب أهمية في حياة الإنسان وهو عامل مهم في تغيير نمط الحياة الروتينية وتعلم العلوم الجديدة، قام مجموعة من مفتشي جمارك دبي في مباني مطار دبي الدولي بتوزيع أكثر من 3 آلاف كتاب على القادمين للدولة، حيث لاقت الفكرة والمبادرة استحسان وقبول زوار الدولة"، مشيرة إلى أنها تعتبر المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي التي يتم فيها توزيع كتب بعناوين مختلفة في المطارات، حيث يصل مجموع الكتب التي ستخدم المبادرة إلى 17 ألف كتاب يتم توريدها بموجب اتفاقية تعاون من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.

وأوضحت مديرة مركز التدريب الجمركي، إن المركز اتخذ من توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، منهج عمل للمضي قدماً نحو تنفيذها على أرض الواقع، وتتواكب المبادرة مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى البدء في تنفيذ توجيهات رئيس الدولة عبر إعداد إطار وطني شامل لتخريج جيل قارئ وترسيخ الدولة عاصمة للمحتوى والثقافة والمعرفة.

حماية المجتمع

> من جهته قال إبراهيم علي كمالي مدير إدارة عمليات المسافرين (مكلف) إن مبادرة " كتاب لكل مسافر " تعد من المبادرات المهمة في جمارك دبي والتي تجمع بين الثقافة والسعادة مما يُجسد رؤية حكومتنا الرشيدة في نقل ثقافة الإمارات بشكل عام والدائرة على وجه الخصوص في تنمية الإنسان وتوسعة مداركة إلى ضيوف الدولة، موضحاً أن إدارة عمليات المسافرين حرصت على المشاركة في المبادرة لما لها من أهمية في تعزيز ثقافة القراءة لدى افراد المجتمع ومن باب تعميم الفائدة على الجميع، خاصة وأننا نعتبر خط الدفاع الأول في حماية المجتمع من المواد الممنوعة والمقلدة، إذ حرصنا على استقبال المسافرين في منطقة الجمارك بكتاب مميز ورائع كي يستفيد منه المسافر وهي كذلك من باب التميز في تقديم الخدمة لعملاء جمارك دبي.

فكرة المبادرة

> وجاءت فكرة مبادرة "كتاب لكل مسافر" من الموظفة شيخة مسعود الأحبابي أخصائي تدريب في مركز التدريب الجمركي، التي تهوى القراءة والمطالعة في مجالات مختلفة، وتعمل في مكتبة جمارك دبي منذ عدة سنوات، وصاحبة خبرة في تجهيز المكتبات الصغيرة.

وقالت شيخه مسعود الأحبابي إن تقديمها للمبادرة جاء بهدف نقل الصورة الثقافية لدبي التي اشهرت بمكانتها السياحية والاقتصادية، حيث أن دولة الإمارات العربية المتحدة لطالما كانت وما زالت داعمة رئيسية لنشر المعرفة والثقافة في العام العربي، مشيرة إلى أن فكرتها لاقت ترحيباً من المسؤولين في جمارك دبي، إذ أن مبادرة " كتاب لكل مسافر" بمثابة تشجيع منها ومن زملائها الموظفين للمقيمين وزوار دولة الإمارات بتطوير الذات والمتعة وتحقيق الطموحات من خلال القراءة.

الجذير بالذكر أن المبادرة تتضمن تقديم كتاب أول أكثر لك قادم إلى دبي في المجال الإداري، والجمركي، والاقتصادي، والقانون، والأدب وغيرها من المؤلفات المحلية والعالمية، مما يثري المعرفة ويتيح الخيار أمام المسافرين بالاستمتاع بالقراءة في ربوع دولة الامارات العربية المتحدة.