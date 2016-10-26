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منصور بن زايد يصل إلى سلطنة عمان

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وصل إلى مسقط عصر اليوم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس الجانب الإماراتي باللجنة العليا الإماراتية العمانية المشتركة في زيارة للسلطنة تستغرق يومين.

وكان في استقبال سموه وأعضاء اللجنة المرافقة له خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس الجانب العماني باللجنة العليا العمانية الاماراتية المشتركة ومعالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ومعالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ومعالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وسعادة السفير الدكتور خالد بن سعيد الجرادي سفير السلطنة لدى الدولة.

وسيبحث الجانبان خلال الزيارة السبل الكفيلة بتفعيل أوجه التعاون والتنسيق المشترك في كل ما من شأنه خدمة المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

ويضم الوفد المرافق لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل ومعالي علي بن محمد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي فارس بن خلف المزروعي رئيس الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود ومعالي علي بن محمد الكعبي رئيس الهيئة الإتحادية للجمارك وسعادة الفريق سيف بن عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وسعادة محمد بن جمعة بوعصيبة مدير عام الهيئة الإتحادية للجمارك وسعادة محمد سلطان سيف السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان.

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