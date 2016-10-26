الإمارات تدشن محطة جعار الكهربائية الجديدة في أبين

دشنت دولة الإمارات المرحلة الأولى من محطة جعار الكهربائية الجديدة في ابين التي شهدت انقطاعا للتيار الكهربائي دام لاكثر من عام ونصف نتيجة خروج محطات التوليد والشبكة الوطنية عن الخدمة وتدمير خطوط النقل صنعاء مأرب، عدن، تعز أبين جراء الحرب الغاشمة التي شنتها قوات المخلوع صالح والحوثي ثم عناصر تنظيم القاعدة الارهابي .

وثمن مدير عام كهرباء أبين المهندس احمد علي دحه الاستجابة السريعة من دولة الامارات في تخفيف معاناة أبناء محافظة أبين بتوفير الطاقة بشكل عاجل لمديرية خنفر، وزنجبار ..وقال ان تشغيل الدفعة الأولى من المولدات التي وردتها الامارات الى محافظة أبين ستضيف (4) ميجا وات تسهم في تخفيف معاناة المواطنين في مديريتي خنفر وزنجبار.

وأكد ان ايادي الإمارات البيضاء تتواجد على الساحة الانسانية اليمنية كافة ولاتقتصر على دعم الطاقة والكهرباء معربا عن شكره وتقديره للإمارات قيادة وحكومة وشعباً .